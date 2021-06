Fratelli d'Italia sabato 5 giugno sarà a Campodimele, il comune più piccolo della provincia di Latina per numero di abitanti.

L'appuntamento sarà in Piazza Municipio dalle 16.30 alle 19.00. Sarà presente il coordinatore provinciale sen. Nicola Calandrini e una delegazione del partito provinciale e dei coordinamenti comunali.

"Campodimele era una tappa irrinunciabile - spiega il Senatore Nicola Calandrini -. Saremo nel comune più piccolo della nostra provincia, non proprio una delle tappe più percorse dalla politica, ma proprio per questo ho ritenuto importante portare anche qui la bandiera di Fratelli d'Italia. Per noi nessun paese è secondario solo perché "piccolo", anzi proprio questo percorso nella provincia di Latina ci sta insegnando che è nelle aree periferiche e ritenute minori che si nascondono grandi potenzialità.

Anche a Campodimele saremo a disposizione della comunità, per raccogliere tesseramenti e confrontarci su tematiche locali e nazionali. Poi - conclude - proseguiremo il nostro percorso in provincia con altre importanti tappe che saranno rese note a breve".