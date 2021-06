"Il disastro economico-finanziario ereditato dalla precedente amministrazione a guida PD si fa sempre più inquietante. In particolare, dalla Deliberazione n.46/2021 della Corte dei conti, emanata in fase di controllo, la quale ha analizzato i bilanci del quadriennio 2015-19 del Comune di Roccagorga, è emerso quanto sostenuto da tempo da FDI sull'eredità lasciata dal PD: conti comunali confusi ed evidenti squilibri di bilancio".

Lo afferma Mario Romanzi, a nome di Fratelli di Roccagorga e vice sindaco del Comune lepino, che continua: "Si tratta di una serie di incongruenze, come ad esempio la errata determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato oppure la gestione confusa dei residui attivi e l'assenza del Fondo rischi contenzioso che questa amministrazione sta costituendo per la prima volta. Adempimenti non solo formali, richiesti dalla normativa della contabilità armonizzata degli enti locali, ma sostanziali in quanto il mancato rispetto degli stessi espone il Comune, e quindi tutta la comunità, a rischi debitori. Infatti, la vera questione che emerge dalla delibera dei giudici contabili è che il Comune di Roccagorga è tenuto a ripianare un disavanzo da riaccertamento straordinario superiore rispetto a quello accertato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 2015. In questa delibera venne accertato un disavanzo pari ad euro MENO 587.366,76 quando in realtà avrebbe dovuto essere pari ad euro meno 1.144.498,66".

"Situazione ancora più inquietante se legata ai risultati della operazione verità sui conti della Azienda Vola che, tra l'altro, confermando sempre quanto già evidenziato correttamente da FDI in un precedente comunicato stampa, la Corte dei Conti ha espressamente dichiarato di stralciare nel bilancio comunale gli utili non riscossi della Vola degli anni precedenti vista la mancanza di un titolo effettivamente esigibile. Un'azione politica sconsiderata quella del decennio scorso a guida PD a danno di tutti i cittadini di Roccagorga, soprattutto dei più giovani. E' quindi di tutta evidenza la necessità di superare il modus operandi della vecchia politica a Roccagorga, che non manca ma di darci lezioni, e porre in essere tutte le azioni possibili per dare un futuro più stabile alla nostra comunità", conclude Romanzi.