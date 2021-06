Paola Graziano è il nuovo presidente del consiglio di Minturno. È stata eletta questo pomeriggio nel corso dell'assise civica convocata per discutere alcuni punti all'ordine del giorno tra cui il rendiconto di gestione riguardante l'esercizio 2020. La Graziano, esponente del Pd, è stata proposta dalla maggioranza ed ha preso il posto della vicaria Maria Di Girolamo, che lunedì aveva sostituito il dimissionario Giuseppe Tomao. Il nuovo presidente ha raccolto i voti degli undici consiglieri di maggioranza, mentre tre esponenti dell'opposizione presenti in aula si sono astenuti.

