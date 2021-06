"Stanno andando bene i gazebo itineranti, organizzati da LBC in avvio di campagna elettorale a sostegno della ricandidatura del sindaco Damiano Coletta alla guida della città di Latina. Tante persone, tra soci, simpatizzanti e cittadini, hanno partecipato alle prime due iniziative con la voglia di ascoltare le proposte del movimento per i prossimi cinque anni di governo e con altrettanta voglia di proporre e suggerire le proprie idee". Così il gruppo di Latina Bene Comune commenta l'iniziativa, attraverso cui la stessa civica sta somministrando dei questionari ai cittadini. Si tratta di un gesto volontario, che punta a valorizzare il punto di vista dei residenti di quelle zone e dei cittadini che la frequentano per i più svariati motivi.

"Dati positivi sono emersi a Latina Scalo - si legge nella nota - Secondo la maggioranza di chi ha compilato il questionario, negli ultimi cinque anni la zona è migliorata. Particolarmente apprezzate sono state l'introduzione della Ztl in Piazza San Giuseppe, che ha migliorato la vivibilità fel quartiere nei fine settimana, e l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, che nelle prime settimane ha raggiunto quota 77 per cento. Ottimi feedback anche per il prossimo avvio sperimentale della linea diretta di bus Latina Scalo - Mare. Sul fronte delle proposte, i cittadini hanno suggerito la ricerca di luoghi di incontro curati, controllati e organizzati per permettere ai giovani di Latina Scalo di socializzare, e la realizzazione di strutture sportive. Segnalati come punto da migliorare la manutenzione di strade e marciapiedi ed il controllo del territorio con la videosorveglianza; suggerite iniziative di intrattenimento e culturali, e la realizzazione di piste ciclabili tra cui anche una per Latina.

"Tante persone si sono affacciate al nostro gazebo per scambiare due chiacchiere, ma soprattutto per portare avanti un confronto sulle tematiche di Latina Scalo. I risultati del questionario - afferma Massimo Ferrari, referente dei comitati territoriali di LBC - sono incoraggianti. Bene sulla ZTL in Piazza San Giuseppe dell'anno scorso, che vorremmo riproporre anche quest'anno. L'ascolto delle persone è importante per chi fa politica, tanti sono stati i suggerimenti e le richieste che abbiamo ricevuto e che saranno considerate con la dovuta attenzione".