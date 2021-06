Il candidato sindaco di Latina del centrodestra sarà una personalità con capacità amministrativa e che possa rappresentare la sintesi delle pecurialità e delle esigenze del territorio al di fuori dei partiti, intorno al quale far rinascere la seconda città del Lazio, che non merita di restare nel pantano in cui è sprofondata''. Lo affermano, in una nota congiunta, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo, Udc e Rinascimento con Sgarbi al termine della riunione regionale sulle comunali svoltasi a Roma.

''La prossima settimana si terrà - prosegue la nota - un tavolo nazionale del centrodestra, nel quale sarà sciolta la riserva sul candidato sindaco di Latina''