"Nella scelta che andrà fatta nei prossimi giorni sul candidato sindaco del Centrodestra ribadiamo come sia necessario che al centro vi sia la politica". Lo affermano il portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco e il vice-portavoce regionale di fdI Enrico Tiero.

"Da mesi come Fratelli d'Italia abbiamo ribadito in ogni occasione e in ogni riunione come la nostra indicazione fosse chiara: serve il ritorno della politica alla guida di Latina, dopo 5 anni di immobilismo e mala-amministrazione civica – proseguono Di Cocco e Tiero – Sono mesi che all'interno della coalizione si discute sulla dicotomia tra civico e politico. Di solito il nome esterno ai partiti serve quando ci sono divergenze profonde tra gli stessi, frizioni, incomprensioni. Oppure perché è necessario dare una scossa all'opinione pubblica dopo episodi di malgoverno. Noi non ci troviamo in questa situazione. Latina viene da cinque anni di pessima gestione targata Coletta e Lbc. Il Centrodestra ha invece ritrovato la sua forza e la sua unità, ha un progetto e una visione di città che puntano al rilancio e alla crescita in tutti i settori chiave. Ma per fare questo c'è bisogno della politica, c'è bisogno che i partiti tornino a gestire con competenza e capacità la cosa pubblica. Sappiamo che sul tavolo ci sono nomi di persone considerate esterne ai partiti e quindi alla politica. Ma ci chiediamo a questo punto cosa abbia di civico la consigliera comunale Giovanna Miele, eletta con Forza Italia nel 2016. Lo ribadiamo: la politica torni ad appropriarsi del proprio ruolo guida. Altrimenti, seguendo questo ragionamento, anche alle prossime scadenze elettorali con elezioni regionali e politiche andranno scelti candidati civici ed esterni ai partiti. Perché bisogna essere coerenti fino in fondo".