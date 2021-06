Anna Maria Nardacci è il nuovo segretario della Rete dei Cittadini, una delle liste civiche che compongono la maggioranza Terra. L'elezione è arrivata al termine del rinnovo della cariche che la lista ha promosso in questi giorni per accelerare e rafforzare il lvaoro in città. Anna Maria Nardacci succede a Gianluca Fanucci, che nelle scorse settimane ha lasciato l'incarico a seguito alla nomina ad assessore all'Istruzione e alla Cultura nella giunta Terra.

Nel corso della riunione, sempre con voto unanime, è stata assegnata la carica di tesorerie ad Alessandro Castrichella, Piero Consoni è stato confermato presidente dell'assemblea e sono stati nominati nuovi membri Tiziana Biagioli e Stefano Bagalia. L'esecutivo risulta quindi attualmente composto da: Ornella Pistolesi, Tiziana Biagioli, Stefano Bagaglia, Daniele Casari, Anna Maria Nardacci, Gianluca Fanucci, Piero Consoni, Alessandro Castrichella e Alessandra Lombardi. "Auguriamo - dicono i componenti della Rete dei Cittadini - buon lavoro a tutti e in particolare ai nuovi eletti".