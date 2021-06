«Il rush finale deve essere guidato da una persona che conosca il territorio e la macchina amministrativa - sostiene Tripodi - affinché il Comune torni a progettare una città attraente e stimolante per gli investimenti a favore soprattutto delle nuove generazioni al fine di bloccare la fuga di cervelli. Crediamo convintamente che - argomenta il capogruppo regionale leghista - Latina meriti di tornare ad essere centrale nel panorama provinciale, la cui regia è passata nelle mani dei buoni amministratori del Sud pontino, regionale e nazionale. Lo sviluppo, le infrastrutture e i servizi devono tornare ad essere pianificati insieme alle associazioni di categoria e ai sindacati senza alcun veto e pregiudizio. Il partito è compatto e sta lavorando insieme al coordinatore regionale Claudio Durigon: l'obiettivo è la crescita di Latina e della provincia», conclude Tripodi.

«Occorre mettere da parte le proprie appartenenze e ideologie per rilanciare Latina. I cittadini chiedono un centrodestra unito e pronto a dare una nuova prospettiva e vita alla città». E' l'appello di Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, già assessore, consigliere comunale e di circoscrizione.

