«Tra pochi mesi saremo chiamati alle urne per scegliere il Sindaco ed i Consiglieri e decidere così il nostro futuro e il futuro di Latina. Con l'umiltà e lo spirito di servizio cui ho cercato di improntare il mio operato in questi cinque anni di consiliatura, ho deciso di mettermi ancora a disposizione di Latina e dei suoi Cittadini». Parole del consigliere Comunale Salvatore Antoci, ex Lbc e ora al gruppo misto, che si presenterà alle prossime amministrative con la lista del M5S.

«Esprimo la mia sincera gratitudine a Gianluca Bono, portavoce del Movimento 5 Stelle di Latina, per le parole di stima che ha avuto nei miei confronti e per la fiducia che mi è stata accordata. Sono onorato di accettare l'invito del portavoce e degli attivisti e di entrare a far parte della lista M5S di Latina per le prossime elezioni amministrative».