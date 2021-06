In occasione della giornata mondiale contro la droga, Fratelli d'Italia ha organizzato nella giornata di ieri una manifestazione a Pontinia, dal titolo "Liberi dalla droga - Mai schiavi" per sensibilizzare soprattutto i più giovani sulla necessità di non cadere nella trappola della droga e dello sballo facile.

"Ringrazio il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Pontinia e i ragazzi di Gioventù Nazionale per aver organizzato la manifestazione di ieri - spiega il Senatore Nicola Calandrini - che porta in provincia di Latina un evento fortemente voluto da Giorgia Meloni per ribadire le nostre posizioni sulla droga. Mentre esponenti di governo e maggioranza vorrebbero farci credere che alcune droghe possono essere legalizzate perché non fanno male, Fratelli d'Italia sostiene fermamente che non ci sia distinzione tra droga leggera e droga pesante. La droga è droga, punto, e come tale va evitata. Per questo chiediamo più risorse per combattere lo spaccio e pene più severe per gli spacciatori. Dobbiamo proteggere soprattutto i giovani per evitare che cadano nel tranello della ricerca dello sballo ad ogni costo".

"Sono orgoglioso di aver ospitato a Pontinia questa manifestazione - aggiunge il portavoce comunale Massimiliano Antelmi - Come Fratelli d'Italia non solo siamo contrari all'uso della droga, ma riteniamo importante informare e sensibilizzare i ragazzi a farne a meno. Per questo abbiamo scelto di stare in Piazza Indipendenza, luogo di aggregazione per eccellenza a Pontinia. È ai più giovani che dobbiamo rivolgerci per dire loro che tutte le droghe fanno male, che non serve sballarsi e che al contrario è importante seguire uno stile di vita sano".

"Ringrazio il Circolo di GN Pontinia nella figura del dirigente provinciale Evelina Parlapiano per la sensibilità mostrata per un tema centrale nella nostra società come la lotta alla droga - conclude il segretario provinciale di GN Latina Mario Romanzi -. Gioventù Nazionale continua con la sua azione di promozione di modelli di vita alternativi rispetto a quello semplicistico che fa uso delle droghe come se fossero un piacere. Noi siamo perfettamente consapevoli che le droghe sono una minaccia alla salute soprattutto dei più giovani e per questo saremo fermi nella lotta alla droga".