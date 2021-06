E' pronto di nuovo a scendere in campo per la quinta volta e concorrere ancora per la carica di primo cittadino. Mauro Carturan rompe il silenzio e lo fa con un video di otto minuti pubblicato sul suo account social. Un collage che racconta il giro tra i vari quartieri della città, per far vedere quanto fatto e quanto ci sarebbe ancora da fare. E l'occasione anche per mandare l'ennesima frecciata all'ex vice sindaco Vittorio Sambucci (FdI) e l' ex presidente del consiglio Pier Luigi Di Cori (Lega). Evidentemente il già tre volte sindaco ancora non ha digerito la sfiducia orchestrata dai partiti di centro destra e che ha messo anzi tempo fine al suo mandato. Così non può essere certo un caso se, tra le prime zone visitate da Carturan, c'è stata via del Bosco a Castel Ginnetti, storico feudo di Sambucci. Da oltre dieci anni, la piccola strada agricola a nord del territorio versa in pessime condizioni, con il ponte pericolante e una parte della carreggiata franata nell'adiacente fossato. «Su via del Bosco c'è stato uno scontro forte in amministrazione, ho spiegato a Sambucci che forse era meglio farlo fare al consorzio di bonifica e invece si è voluto ad ogni costo fare un finanziamento esterno che ha messo in difficoltà il Comune». Un giro, quello dell'ex sindaco continuato su via Mediana, la statale Appia, via Toti e altre aree oggetto di restyling.

