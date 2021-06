"La prossima amministrazione comunale dovrà fare una battaglia affinché al più presto aprano i cantieri dell'Autostrada tra Roma e Latina. Questo territorio non può continuare ad andare avanti con la Pontina". Il portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco pone l'accento su una questione fondamentale per lo sviluppo del capoluogo e dell'intero territorio provinciale. Il progetto della Roma-Latina deve essere realizzato al più presto, senza tentennamenti e passi indietro.

"Abbiamo assistito per troppo tempo a repentini cambi di scenario sul progetto dell'Autostrada. L'ultimo è quello della revisione progettuale. E' arrivato il momento di mettere uno stop ai tentennamenti e alle indecisioni perché la nostra città e l'intera provincia di Latina non possono più aspettare. E' necessario che la futura amministrazione comunale di Centrodestra cambi registro rispetto all'attendismo e sostanziale immobilismo da parte dell'amministrazione Coletta. Nell'attuale maggioranza il tema autostrada e Roma-Latina è divisivo e il sindaco non si è mai davvero battuto per realizzare questa grande e fondamentale opera per Latina. Per questo, una volta alla guida della città, la coalizione di centrodestra dovrà lavorare in modo compatto affinché l'Autostrada sia realizzata il prima possibile. Ancora la cronaca di questi ultimi giorni ci parla di incidenti, tamponamenti, lunghe code sotto il caldo asfissiante: non è più possibile tollerare queste situazioni".