Si è svolto martedì 29 giugno 2021 l'incontro con il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto organizzato dal consigliere comunale eletto con il simbolo di Democrazia Cristiana Fabio Iannone. All'incontro, che si è tenuto nella contrada di Curtignano, hanno partecipato anche persone giunte da altre frazioni e località periferiche della città.

"Sono rimasto molto soddisfatto della qualità degli interventi" - dice Iannone – perché sono state affrontate tematiche di interesse generale ma anche questioni specifiche relative a Curtignano e ad altre contrade di Fondi, accomunate dalle stesse problematiche".

Durante l'incontro è stato fatto un consuntivo sull'operato della maggioranza consiliare a circa nove mesi dall'insediamento, con interventi consistenti passati sia in giunta che in Consiglio, come ad esempio l'ultima variante al Piano triennale delle opere che ha riguardato il progetto "Ponte Selce" e la scuola del Salto Covino. È stato fatto il punto sui numerosi progetti partiti con la precedente amministrazione De Meo che oggi vedono la luce e sui tanti progetti partiti oggi che vedranno la luce nel prossimo futuro, tra questi ci si è soffermati sul ponte di Via Colle Troiano "Fossato" o sul ponte di Via delle Farne "Portaturo".

Il Consigliere Iannone, nel ringraziare il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Ciccarelli per aver raccolto l'invito, ha ringraziato calorosamente i due amministratori intervenuti.

"Vi ringrazio – ha detto - perché il dibattito scaturito è stato costruttivo e propositivo, nell'ottica di trovare proprio nel confronto risposte e soluzioni alle varie problematiche. Il tutto nella consapevolezza di poter dare ognuno, pur in ruoli diversi, il proprio contributo di idee e di riflessioni per una migliore amministrazione della cosa pubblica. Quello a Curtignano è stato soltanto il primo di una serie di incontri che programmerò con cadenza regolare.

Io credo, inoltre, che la città di Fondi, oltre alle bellezze del centro storico o al mare, abbia tante altre potenzialità proprio nelle contrade. Contrade che, non mi stancherò mai di ribadire, vanno maggiormente considerate e valorizzate anche per incrementare il potenziale turistico. Basti pensare al Monastero di San Magno riscoperto negli ultimi anni dagli stessi fondani e frequentato, di riflesso, da tantissimi turisti".



Il sindaco e l'assessore, a nome di tutta maggioranza, hanno confermato l'impegno e la disponibilità a condividere e programmare per le varie contrade interventi che, compatibilmente con le risorse di bilancio, diano un segnale di vicinanza dell'Amministrazione nell'ottica di una reale integrazione delle aree decentrate rispetto al centro urbano.

A tal riguardo, l'assessore Ciccarelli ha rappresentato il suo impegno nella costante sollecitazione a Telecom per garantire una migliore connessione internet nelle contrade.