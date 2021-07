Massimo Moni è ufficialmente il terzo candidato a sindaco di Minturno.

L'attuale consigliere comunale della Lega ha sciolto ogni dubbio e ha annunciato la sua discesa in campo utilizzando lo slogan "Da sempre uno di voi".

Lo ha fatto con dei manifesti che sono stati affissi in città, ma anche attraverso un video, già diventato virale e diffuso sul suo profilo Facebook.

L'ex assessore, grazie alle sue esperienze sportive (attualmente è consigliere regionale della federpallavolo), fa riferimento ad un gioco di squadra, mentre alle sue spalle sfilano immagini del territorio di Minturno.

La discesa in campo di Moni era nell'aria, ma ha destato sorpresa il modo con il quale ha deciso di presentarsi agli elettori. Nessun incontro coi cittadini, almeno per ora, nessun argomento da sfruttare se non con qualche intervento in consiglio comunale, ma una comunicazione vecchia maniera coi manifesti e con l'utilizzo dei social.

Un mix che fa parte di una strategia comunicativa che, per ora, si concentra con una presentazione generica, ma che proseguirà con una serie di incontri che l'aspirante primo cittadino farà nei prossimi giorni.

Del resto la data delle elezioni è ancora molto lontana e c'è tutto il tempo per organizzare il tour elettorale.

L'entourage di Moni ha già stabilito una serie di incontri, che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Inoltre a breve lo stesso consigliere di opposizione presenterà il suo programma che punta a far crescere e migliorare Minturno.

L'annuncio di Moni chiude definitivamente le porte ad un eventuale accordo con l'altra costola della destra, con la quale, nonostante gli incontri, non è stato raggiunto un accordo.

Proprio qualche giorno fa c'è stato un ultimo tentativo con lo schieramento che sostiene Pino D'Amici, ma la fumata è stata di nuovo nera (per usare un termine da noi utilizzato è ripreso da qualche osservatore).

Ora si attende la strategia che adotterà il sindaco uscente Gerardo Stefanelli, il quale ha anticipato che si prenderà un breve periodo di riposo, prima di gettarsi nella mischia.

C'è da credere che dopo gli eventi che hanno sconquassato il Pd il sindaco Stefanelli rilancerà di nuovo la piattaforma civica, senza simboli di partiti politici. Si tratta di ipotesi, ma che non sono molto distanti dalla realtà. Tornando a Massimo Moni c'è da dire che sarà sostenuto da due liste e una terza è in via di formazione.

Per Moni si tratta della prima volta da candidato a sindaco, ma nel suo curriculum può vantare esperienze da assessore e da consigliere. Dipendente delle Poste l'esponente del Carroccio è sempre stato un uomo di sport, tanto che ha ricoperto l'incarico di presidente provinciale della Federazione di pallavolo ed è bastato per lungo tempo dirigente del glorioso Minturno calcio.