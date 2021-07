Il sindaco di Latina Damiano Coletta è tra i più apprezzati d'Italia. Lo afferma l'esito di un sondaggio di gradimento realizzato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il primo cittadino di Latina risulta essere al 13esimo posto con il 58,5% dei consensi. Primo tra i sindaci copoluoghi nella regione Lazio. "Una grande soddisfazione – commenta Damiano Coletta – frutto del lavoro di chi insieme a me ogni giorno contribuisce all'amministrazione della nostra città. È un risultato che ci dà la forza per andare avanti. Per questo, oltre a ringraziare tutti i latinensi, voglio condividere questo risultato con la mia squadra, compatta e unita: la giunta, i consiglieri e tutti gli impiegati del Comune. E questo è solo il primo tempo della nostra partita. Avanti così, insieme".