La settimana prossima arriverà a Latina Giorgia Meloni per presentare il libro "Io sono Giorgia" e Fratelli d'Italia si augura di avere, per quel giorno, il candidato sindaco del Centrodestra, così da ammantare l'evento come una prima tappa della campagna elettorale. I partiti della coalizione sono alla ricerca ancora del nome giusto ma soprattutto dell'accordo blindato per la candidatura. Questo fine settimana, almeno da quanto dicono i dirigenti dei vari partiti, sarà quello della riflessione per poi, lunedì o martedì, mettere la parola fine a questa lunga diatriba, arrivando alla scelta per la candidatura a sindaco.

Tornando a Giorgia Meloni, la leader sarà a Latina il prossimo 16 luglio alle ore 18 al Campo Coni per la presentazione del libro «Io sono Giorgia» Insieme a lei sul palco il giornalista Paolo Corsini che intervisterà la presidente di Fratelli d'Italia.