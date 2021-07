In molti Comuni al voto, sia il Centrodestra sia il Centrosinistra, non hanno ancora indicato candidati sindaco. L'anticipo della data del voto potrebbe risultare particolarmente insidioso.

Il Governo sta valutando l'idea di anticipare le elezioni comunali: il 26 settembre o il 3 ottobre. Questo per evitare che con un eventuale numero importante di contagi da variante Delta possano esserci ulteriori rinvii della tornata elettorale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli