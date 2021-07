La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è a Latina, al campo Coni, per presentare il Libro Io sono Giorgia. Nell'occasione ha anche parlato del candidato sindaco di Latina che il Centrodestra non riesce ancora a indicare.

"Siamo ancora in tempo e indicheremo presto il nome per la città di Latina -ha detto Giorgia Meloni. - è in corso un confronto con gli alleati. Indicheremo certamente una persona preparata, seria, capace e spendibile, in grado di risollevare Latina dalla pessima amministrazione avuta in questi cinque anni. Latina merita molto di più di quanto ha visto in questi ultimi anni. Fratelli d'Italia lavora in questa direzione e lo fa con gli alleati. Abbiamo messo sul campo anche nostri nomi, certo. Per tempo il Centrodestra indicherà un candidato sindaco vincente".