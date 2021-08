Il segretario sarà affiancato dal nuovo comitato direttivo composto da: Roberto Corsi, Maria Rita Ferrara, Roberto Ferrara, Claudia Giovannelli, Monica Mercantini e Antonio Tatti. Paola Guazzo è stata invece proposta al direttivo nazionale per la stesura della tesi sul femminismo. "Ringraziamo - scrive il circolo di Aprilia - il compagno Giancarlo Luciano, rappresentante della commissione congressuale provinciale, per la sua presenza e garanzia".

Fabio Federici è il nuovo segretario di Rifondazione Comunista di Aprilia. L'elezione è arrivata ieri pomeriggio al termine del congresso locale che si è tenuto nella sede di via delle Magnolie. L'approvazione del nuovo statuto nazionale e le alternative tematiche proposte hanno dato vita a un ampio dibattito i cui risultati, in termini di voti, sono stati trasmessi agli organi provinciali del partito. Federici, nome storico del partito e della vita politica apriliana, succede ad Antonio Tatti alla guida della sezione locale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli