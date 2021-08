Si allarga il fronte a sostegno di Annalisa Muzio come candidato sindaco di Latina. Questa mattina la leader di Fare Latina, all'hotel Tirreno, ha presentato l'accordo stretto con il Partito liberale europeo, una realtà nata da pochi mesi e che già ha messo radici nel capoluogo pontino. A celebrare l'accordo, il leader nazionale del partito Marco Montecchi e le referenti comunale e provinciale Antonella Castiello e Franca Cassandra.

«Il sostegno alla candidatura di Annalisa Muzio è profondamente ragionato - spiega Montecchi - Una donna capace, vicina al mondo dell'individuo e delle imprese. Abbiamo valutato il suo curriculum fatto di competenza e di grande capacità, di una donna vicina al mondo dell'individuo e delle imprese. Il Partito Liberale Europeo guarda convintamente al centrodestra, come abbiamo dimostrato entrando nelle coalizioni che sostengono Michetti, Bernardo e Maresca. Siamo un partito di centro liberale e, senza il dogmatismo delle formule politiche, vogliamo farci promotori di candidature all'insegna della competenza e del rinnovamento. Così a Latina abbiamo deciso di sostenere la candidatura civica di Annalisa Muzio. Con coraggio abbiamo deciso di rompere lo stallo politico, ci auguriamo che altri partiti nazionali e movimenti cittadini ci seguano, cambiando con noi il destino di questa importante città».

Annalisa Muzio ha sottolineato poi che «la location scelta, uno degli hotel del Lido di Latina, non è casuale in quanto uno dei temi programmatici che ci ha permesso di trovare l'accordo col partito liberale europeo è proprio quello del rilancio della marina. Abbiamo stretto un matrimonio e una grande unione di intenti perché la nostra è una visione seria e concreta verso la città su cui costruire un progetto duraturo. Vogliamo dare una visione alla città. Uno sviluppo verso il mare, allargando la visione d'insieme di città, e il collegamento tra il cuore di Latina e i suoi borghi, cingendoli in un corpo unico ricucendo la periferia col centro storico».

L'accordo con Ple è solo il primo passo, potrebbero arrivare altre intese? Muzio su questo non si sbilancia. «La base di ogni possibile accordo è sempre e comunque il programma elettorale. Noi lo abbiamo ben chiaro e siamo aperti a tutti i partiti: se ci sono punti di incontro siamo disposti a dialogare».