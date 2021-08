"Troviamo il nome del candidato sindaco, altrimenti arriva Natale. Noi lo abbiamo in realtà, ma stiamo aspettando di trovare intesa con gli altri del Centrodestra, perché l'unita della coalizione è fondamentale". Lo ha detto Matteo Salvini questa sera a Latina, a Capoportiere, dove il leader della Lega ha tenuto un comizio sui referendum per la giustizia e ovviamente per le elezioni comunali di ottobre.

Ovviamente al centro dell'attenzione c'è la scelta della candidato sindaco di Latina, che ancora manca. Il primo ad affrontare il nodo è stato Claudio Durigon: "Abbiamo qualche difficoltà nello scegliere il candidato sindaco ma ce la faremo e troveremo una soluzione per andare uniti".

Durigon: "Orgoglio e voglia di cambiamento. Avere dato a questo personaggio Latina è stato un errore. Abbiamo qualche difficoltà nello scegliere il candidato sindaco ma ce la faremo e troveremo una soluzione per andare uniti. La nostra forza è il Centrodestra".

Poi è toccato a Matteo Salvini: "Questa gente in piazza è la mia forza. Sono entrato a Latina nel tardo pomeriggio e mi ha colpito trovare tutti questi rifiuti . Cumuli di immondizia. È assurdo. Ho detto a a Durigon arrivando qui che dobbiamo dare a a Latina una autostrada degna di questo nome. Noi vorremmo occuparci di strade rifiuti, lavoro. Non al DDL Zan".

Poi un siluro al ministro Lamorgese su un altro cavallo di battaglia salviniano, i migranti: "Con me gli sbarchi si erano bloccati, ora ne sbarcano migliaia senza alcun controllo". Qualche critica anche a Coletta: "In 5 anni mi ricordo solo che ha cambiato il nome ai Giardinetti. Ma si può pagare lo stipendio a uno per fare solo questo?".

Immancabile un ricordo di Antonio Pennacchi: "Un personaggio, uno scrittore che ha raccontato questo territorio e dato lustro a Latina e alla sua storia". Sul candidato sindaco una stilettata anche ai suoi: "Troviamolo questo candidato sindaco che tra poco si fa Natale. Noi idee le abbiamo, stiamo cercando la sintesi. Spero tra stanotte e domattina riusciremo a chiudere. Centrodestra unito per vincere".