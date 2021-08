Questa volta dovrebbe essere definitivo: Vincenzo Zaccheo è il candidato sindaco di Latina per il Centrodestra. In mattinata Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno chiuso l'accordo attorno al nome dell'ex sindaco. Si attende solo la nota ufficiale che viene limata proprio in queste ore.

Attorno a Zaccheo è stata trovata una sintesi da parte dei tre partiti maggiori ma anche degli altri "piccoli" della coalizione. Dopo mesi di trattative e di tira e molla, il Centrodestra sembra essere arrivato ad una decisione: coalizione compatta e Zaccheo come candidato sindaco.