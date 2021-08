"Il nome del candidato sindaco di Latina c'è e da giorni, stiamo aspettando che qualcuno dei nostri alleati risolva i problemi interni". Lo afferma il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega. Durigon prova a fare chiarezza su quanto sta accadendo e sui ritardi del centrodestra nell'ufficializzare il nome del candidato sindaco.

"Noi come Lega – afferma ancora Durigon – siamo pronti a sostenere entrambi i nomi presenti sul tavolo, ovvero Vincenzo Zaccheo e Matilde Celentano. Ma per dare l'ok ad una candidatura e alla sua ufficializzazione pubblica serve che i nostri alleati diano l'ultimo nulla osta, che ad oggi non è ancora arrivato".