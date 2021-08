Merolla è stato già sindaco di Cisterna: nel 2009 la sua prima volta con la vittoria al primo turno, mentre nel 2004 era arrivato terzo dietro ad Eleonora Della Penna e Mauro Carturan. Per lui si prospetta la terza corsa alla massima poltrona di via Zanella. Il centro destra avrà così due candidati sindaco: Merolla da una parte e Pier Luigi Di Cori dall'altra. Loro due concorreranno insieme a Valentino Mantini, Angela Coluzzi, Laureta Jaku e Giancarlo Bisogno.

