«La Lega ha una propria identità, cultura politica e linea programmatica dopo la mala-gestione che ha travolto le amministrazioni di centrosinistra sul cimitero. La visione della Lega, i cui esponenti sono orgogliosi di raccogliere una sfida affascinante per il rilancio della città in una chiara ottica di crescita ben più ampia, si sposa con il progetto politico di Serafino Di Palma». Lo annuncia, in un comunicato, il senatore Gianfranco Rufa, coordinatore provinciale di Latina del Carroccio che, sposando il progetto politico di Di Palma, aggiunge: «I partiti tradizionali di centrosinistra intendono gettare fumo negli occhi dei cittadini, mettendo in campo un'operazione di verginità politica che è respinta dagli abitanti di Sezze senza se e senza ma. Le ferite - spiega Rufa - sono ancora vive nella comunità, figlie dei disastri amministrativi del Partito Democratico. La stessa comunità merita una guida concreta volta alla normalità, al recupero dell'ordinaria amministrazione e della legalità, riportando Sezze al centro del panorama provinciale e regionale attraverso la valorizzazione delle peculiarità culturali e agroalimentari, a partire dal carciofo e dai piatti tipici. Un progetto di territorio innovativo e vincente in altre Regioni che non può essere attuato da chi ha perso la credibilità politica», conclude la nota del coordinatore provinciale del Carroccio. A stretto giro, dopo l'investitura ufficiale della Lega, è arrivato l'ok anche da Fratelli d'Italia: «Daremo il nostro pieno sostegno a Serafino Di Palma con la certezza che saprà voltare pagina rispetto alla storica gestione di centrosinistra culminata con gli scandali avvenuti durante l'ultima amministrazione finita in anticipo. E' un politico di esperienza - ha spiegato il coordinatore provinciale Nicola Calandrini - e ha condotto già tante battaglie dai banchi dell'opposizione. Non sarà solo, perché avrà al suo fianco una squadra di persone nuove che come lui vogliono essere protagoniste di un cambiamento che Sezze merita da tempo».

Soddisfazione è stata espressa anche dal vice coordinatore regionale Enrico Tiero.