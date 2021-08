"Costituire un importante fondo per rigenerare i piccoli negozi, sostenere le forme di acquisto online con consegna a domicilio nei quartieri e nei borghi, incentivare l'adeguamento alle nuove tecnologie e al digitale da parte delle attività commerciali". E' una delle proposte di cui si fa promotore Gianluca Di Cocco, portavoce comunale di Fratelli d'Italia e candidato al Consiglio comunale di Latina.



"Valorizzare inoltre i centri di vicinato e le start-up, attivare un serio tavolo di innovazione per le aziende in vista del post covid: queste le priorità da non perdere assolutamente di vista. Le attività di commercio e artigianato rendono tipiche le città e i centri storici e sono inoltre il principale mezzo di sostentamento di tante famiglie, a cui oggi bisogna dare un concreto aiuto per valorizzare e rinnovare la propria attività. Sollecitiamo l'impegno, per il dopo il lockdown, verso un percorso che porti ad alleggerire sensibilmente la Tosap.

La sfida non è tra centri commerciali e negozi al dettaglio: quello che conta è come entrambe le realtà economiche sapranno rispondere alle nuove sfide e stili di acquisto che stanno rivoluzionando le modalità di comportamento da parte del consumatore, a partire dall'adozione di nuove tecnologie come l'e-commerce".