Avvicinare i giovani alla politica e dare risposte concrete alle loro esigenze e necessità in una città tra le più giovani d'Italia che però negli ultimi anni di amministrazione Coletta ed Lbc ha visto drasticamente ridursi gli spazi di aggregazione e le opportunità di crescita per le nuove generazioni. E' stato questo il tema dell'incontro che si è svolto tra la Senatrice di Coraggio Italia e della lista "Cambiamo Latina con Vincenzo Zaccheo Sindaco", Marinella Pacifico, con i ragazzi del coordinamento giovanile del partito di Brugnaro e Toti che sarà presente a sostegno del candidato di Centrodestra Zaccheo alle prossime elezioni amministrative. All'incontro erano presenti il Coordinatore del comitato giovanile di Cambiamo! Latina Francesco D'Alfonso e i componenti del comitato Eros Scotto e Alessio Cascio.

«Abbiamo avviato un discorso ampio e propositivo - spiega la Senatrice Marinella Pacifico - durante il quale abbiamo affrontato i temi del mondo giovanile locale. I ragazzi hanno giustamente posto il problema delle infrastrutture sportive di una città come Latina che ha visto emigrare altrove squadre della massima serie come la Pallanuoto e la Pallavolo. Circostanze che hanno danneggiato oltre ai tanti tifosi, tolto lustro alla nostra città, ma anche e soprattutto il movimento di base e i tanti giovani che praticano con passione e agonismo quegli sport, costretti a lunghi spostamenti o ad abbandonare la propria passione. Al tempo stesso - prosegue Marinella Pacifico - abbiamo affrontato la questione delle strutture di base nei quartieri e nelle periferie per la pratica amatoriale e anche qui sono emerse criticità di non poco conto, con un'amministrazione che in questi anni invece di incentivare le Asd che offrono ai nostri figli l'opportunità di praticare il loro sport preferito ha intrapreso un contenzioso senza precedenti per i canoni degli impianti. Anche da questi aspetti si nota l'attenzione o meno di un'amministrazione ai ragazzi e all'universo giovanile della nostra città. Con la prossima amministrazione del sindaco Zaccheo ci sarà un cambio di rotta e una particolare attenzione allo sport di base. Infine lo studio e il lavoro - conclude la Pacifico - altri due grandi temi che investono le ragazze e i ragazzi di Latina. Lavoreremo per un'offerta universitaria maggiormente integrata con il tessuto produttivo di Latina, ma anche per una maggiore interconnessione tra scuola secondaria e imprese locali, in modo che si possa sviluppare un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro, evitando che tanti giovani di Latina debbano cercare la propria strada professionale lontano dal capoluogo».

«Le politiche giovanili, gli spazi di aggregazione, una biblioteca morder a e funzionale, l'Università e le scuole secondarie ancor più interconnesse col tessuto economico locale - conclude il Coordinatore dei giovani di Cambiamo! Latina, Francesco D'Alfonso - devono essere punti fondamentali e qualificanti della prossima amministrazione del sindaco Zaccheo per il rilancio di Latina».