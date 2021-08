Il Movimento 5 Stelle ringrazia ma respinge l'appello di Damiano Coletta per creare un fronte anti Zaccheo, che avrebbe dovuto avere Coletta medesimo come candidato sindaco. Gianluca Bono, portavoce locale e candidato sindaco di M5S annuncia che i cinque stelle andranno da soli al voto del 3 e 4 ottobre.

"A nome del M5S Latina, che rappresento in qualità di portavoce locale e candidato sindaco in pectore, prendo atto delle parole di buona volontà dell'attuale sindaco Coletta. Lo sforzo comune per il bene di Latina è infatti sempre auspicabile. La campagna per le prossime elezioni sarà da parte del M5S di Latina schietta e leale, come è nel nostro stile. Ogni candidato presenterà le proprie idee e i propri programmi ai cittadini, che sapranno scegliere per il meglio". Lo afferma a Gianluca Bono, candidato sindaco di M5S a Latina.