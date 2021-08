Il sindaco di Norma Gianfranco Tessitori annuncia la sua ricandidatura con la civica Norma Protagonista - Democratici per Norma e manda un messaggio ai suoi concittadini: "Carissimi, ho il piacere di anticiparvi che in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, ho accettato di ripresentarmi come candidato Sindaco in consiglio comunale di Norma. Mi sono ricandidato per completare il lavoro fatto in questi anni, perché ritengo importante, come sempre ho fatto nella mia vita, ‘metterci la faccia' con grande impegno, responsabilità, rispetto e passione, elementi questi che hanno sempre contraddistinto la continuità amministrativa dell'attuale maggioranza. Ho ritenuto importante informarvi e condividere con voi questa scelta, come ho fatto giorno dopo giorno, sempre e soprattutto in questi ultimi due anni. Difficili per l'Italia e per il nostro amato Paese. Scelta che mi sono sentito di fare senza indugio grazie anche al sostegno della mia maggioranza, che pubblicamente ringrazio. Verranno i giorni della campagna elettorale, dei proclami e anche delle parole fuori luogo. Io, intanto voglio ringraziare i cittadini di Norma e garantirgli che io sarò sempre qui dalla parte della gente comune, spesso silente, che ha bisogno di spirito di servizio e certezze, per l'oggi e per il domani". Confermata la squadra che lo ha appoggiato sia in Giunta che in aula.