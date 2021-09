Lunedì 6 settembre Fratelli d'Italia presenterà la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale a Latina, alla presenza della leader nazionale Giorgia Meloni. L'appuntamento si terrà a Piazzale Loffredo alle 17.00.

"È per noi motivo di orgoglio tornare ad avere Giorgia Meloni a Latina, dopo il bagno di folla in occasione della presentazione del suo libro lo scorso 16 luglio - dichiara il senatore Nicola Calandrini - Giorgia ha voluto fortemente essere presente in occasione della presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale, e di questo la ringrazio di cuore. A Latina si sta svolgendo una competizione elettorale importante, con l'obiettivo di restituire la città al centrodestra dopo 5 anni di pessima amministrazione Coletta. Giorgia non poteva e non voleva mancare e verrà a darci tutto il suo supporto".

"Siamo onorati di ospitare nuovamente Giorgia Meloni a Latina - dichiara il vice coordinatore regionale Enrico Tiero - Fratelli d'Italia con la presenza del suo leader nazionale dimostra di essere più carica che mai per affrontare la sfida elettorale. Vogliamo essere il primo partito della città e contiamo di ottenere un risultato altrettanto importante in tutti i comuni della provincia che vanno al voto".