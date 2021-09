Un piccolo bagno di folla per inaugurare il point elettorale in pieno centro a Latina. Oggi pomeriggio Vincenzo Zaccheo ha tagliato il nastro del l'ufficio elettorale per la sua campagna in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre. In corso della repubblica, negli spazi dove c'era il negozio Geox, Zaccheo ha incontrato candidati al consiglio comunale e cittadini. «Questo sarà un punto di riferimento per ogni singolo candidato della coalizione che sostiene la mia corsa a sindaco». Zaccheo ha accolto i molti candidati presenti all'appuntamento e poi s'è dedicato alle foto coi cittadini e sostenitori della sua campagna elettorale.

Un appuntamento che simbolicamente ha aperto la campagna elettorale del candidato sindaco del Centrodestra. La scelta è arrivata proprio nel giorno della consegna delle liste e non è casuale. Zaccheo conta moltissimo sui propri candidati, su coloro che sosterranno la sua corsa a sindaco attraverso la loro corsa per un posto in Consiglio comunale. Il traino che potranno dargli le sette liste a suo sostegno sarà tale che potrebbe appunto garantire a Zaccheo la vittoria al primo turno. Questo almeno prevedono gli strateghi della coalizione.



Intanto già la prossima settimana si preannuncia carica di appuntamenti. Si comincia già lunedì con l'arrivo di Giorgia Meloni. La leader nazionale e parlamentare eletta a Latina, presenterà a piazzale Loffredo i candidati della lista di Fratelli d'Italia e, sul palco, sarà al fianco proprio del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo. Un primo importante appuntamento per la coalizione di centrodestra.