Una stretta di mano per sancire la pace tra Claudio Fazzone e Vincenzo Zaccheo. A Borgo Carso, alla presentazione della lista di Forza Italia , il senatore azzurro e il candidato sindaco hanno dimostrato di aver superato le tensioni del passato che, come ha tenuto a precisare Fazzone, "non sono mai state di natura personale".

Nell'area esterna del ristorante il Ritrovo, Forza Italia ha presentato la propria lista per le comunali di Latina, formata come ha detto il coordinatore provinciale Alessandro Calvi, per l'80% di persone nuove. Fazzone era ovviamente il più atteso. "Zaccheo è il candidato migliore per Latina. Abbiamo commesso errori in passato, ma non su Zaccheo ma su altri sindaci. Abbiamo scelto una persona capace, competente, preparata, in grado di affrontare il grande compito di risolvere i problemi di Latina".