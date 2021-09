Periferie e borghi sono i pezzi di città che più ricorrono nelle parole delle campagne elettorali ma che vivono di lunghe amnesie e vuoti di idee e progetti nel corso d'opera delle amministrazioni. Un fatto particolarmente evidente sul fronte del decoro, dei parchi, dell'attenzione alle scuole. I candidati anche in questa tornata elettorale promettono impegno e risorse, in caso di elezione e non fa eccezione l'esponente del centrodestra Vincenzo Zaccheo che ha incontrato i candidati ed i cittadini di Latina Scalo. Una lunga passeggiata fra i banchi del mercato settimanale, i giardini realizzati dalle amministrazioni comunali da lui guidate e Piazzale dell'Ambrosia.

«Ricordo – spiega Zaccheo – quando molti abitanti di Latina Scalo mi posero il problema della messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Piazzale dell'Ambrosia. Complice la mia esperienza di Ragioniere Capo dei Vigili del Fuoco, capii subito che conveniva realizzarne una nuova. A demolizione avvenuta, scoprimmo che la scuola sorgeva su una condotta di gas, vale a dire su una potenziale bomba pronta ad esplodere. Costruita la nuova struttura, parlando con alcuni genitori, mi fecero notare che per accompagnare i propri figli a scuola erano costretti ad indossare gli stivali impermeabili, dovendo attraversare una strada sterrata. Realizzammo allora Piazzale dell'Ambrosia così com'è ora, una vera e propria piazza che potesse rappresentare un luogo di aggregazione per i giovani. I residenti mi hanno sottoposto alcuni problemi dovuti all'inquinamento acustico ed atmosferico, in particolar modo nelle ore serali». Zaccheo spiega che sarà impegno della sua amministrazione rendere pedonale Piazzale dell'Ambrosia eccezion fatta, naturalmente, per i cittadini residenti. «Sono dieci anni che a Latina Scalo non viene realizzata una sola opera pubblica. Dobbiamo riprendere i contratti di quartiere e, attraverso quelle risorse, restituire dignità ed attenzione al territorio di Latina Scalo».