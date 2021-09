I candidati alla carica di sindaco alle elezioni amministrative di Latina Antonio Bottoni ("Siamo Latina", Fiamma Tricolore" e "Legalità e Sicurezza") e Sergio Sciaudone ("Solidarietà Sociale") hanno presentato ieri mattina un esposto al Prefetto per quelle che ritengono «sistematiche violazioni delle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali in relazione alle norme previste dalla Legge 04.04.1956 n. 212». In sostanza lamentano il mancato posizionamento, da parte del Comune di Latina, degli spazi per le affissioni destinate ai partiti ed ai candidati in campagna elettorale.



Nella nota si legge: «Si denuncia il fatto che il Comune di Latina sebbene abbia, con deliberazione n° 194/2021 del 31/08/2021, individuato i luoghi e delimitato gli spazi per la propaganda elettorale, e con successiva deliberazione n° 203/2021 del 09/09/2021, assegnato degli spazi per la propaganda elettorale, finora non abbia individuato ai sensi dell'art. 3 n. 2 della L. 212/56 gli spazi per i candidati a sindaco; alla data odierna, fatto installare apposite attrezzature/tabelloni ove poter affiggere i manifesti elettorali e quindi dato seguito alle deliberazioni sopra richiamate. Poiché lo stallo della situazione pregiudica gravemente l'accesso ad un proprio ed ai diritti di tutti i candidati a sindaco, i quali non hanno uno spazio così come previsto alla vigente normativa, e al consiglio comunale, i quali non possono affiggere i propri manifesti elettorali, si chiede un Suo intervento al fine di dare la possibilità a tutti di poter concorrere in modo corretto alla campagna elettorale già in essere».

Un appello al prefetto dopo che, nonostante varie uscite pubbliche, nulla è stato fatto sul fronte dei tabelloni pubblicitari. Sciaudone e Bottoni sperano che un celere intervento del prefetto possa sbloccare la situazione. «I grandi spazi a pagamento sono stati occupati tutti dai candidati maggiori. E' una mancanza di pari condizioni, tra politica ricca e politica povera» chiosa Sciaudone.

Questa mattina Sergio Sciaudone assieme ad altri candidati della lista Solidarietà sociale ha dato vita ad un sit in sotto al Comune di Latina. Per l'ente, a parlare coi manifestanti, è scesa il vice sindaco Paola Briganti, la quale ha ammesso il ritardo e ha assicurato che saranno posizionati al più presto. Anche se ormai, al voto, mancano meno di 20 giorni.