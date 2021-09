Mano a mano che si avvicina la data fatidica del voto, ecco che si moltiplicano gli appuntamenti coi big della politica nazionale impegnati nella campagna elettorale sul territorio. Dopo Giorgia Meloni arrivata a sostenre Vincenzo Zaccheo e Nicola Zingaretti per Damiano Coletta, nei prossimi giorni arriveranno Gaetano Quagliariello, sempre per Zaccheo (e la lista Cambiamo) e soprattutto Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier.

"Il Presidente del M5S ed ex Premier Giuseppe Conte, il 23 settembre, giungerà a Latina per sostenere Gianluca Bono - Candidato sindaco M5S Latina - comunica il Movimento in una nota - L'incontro, che prevede anche un tour in alcuni luoghi simbolo delle città da lui visitate nel suo tour nazionale in sostegno ai candidati delle liste M5S, è fissato per le ore 12:30".

Conte sarà in provincia di Latina anche venerdì 24 settembre. L'agenda prevede tappe a Cisterna di Latina (ore 9), Pontinia alle 10,30 e Formia alle 12,40.