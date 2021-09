"Il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo ci ha personalmente rassicurato che non ha alcuna intenzione di pedonalizzare Piazzale Dell'Ambrosia a Latina Scalo, come qualcuno vuole far credere. Dispiace che la visita dei giorni scorsi sia stata strumentalizzata ed alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Zaccheo, estrapolate dal contesto". Lo dichiara il comitato elettorale di Fratelli d'Italia di Latina Scalo.

"I fatti sono i seguenti - spiega il comitato - Nel corso della visita a Latina Scalo di sabato scorso, un gruppo di residenti ha sollecitato il candidato sindaco a recarsi in Piazzale dell'Ambrosia che, fra l'altro, fu realizzato dall'amministrazione Zaccheo. Nel corso di quell'incontro, molte persone hanno lamentato un inquinamento acustico ed atmosferico dovuto al transito di auto, ed in particolare hanno sottolineato gli schiamazzi notturni che rendono impossibile la vita dei residenti. In quella circostanza è stato assunto l'impegno di studiare attentamente la soluzione appropriata. La pedonalizzazione del piazzale è stata considerata una opzione, purché questa non riguardi né i residenti né tantomeno i genitori o i docenti che hanno necessità di andare a scuola in macchina. A quanti oggi attaccano il candidato sindaco e il centrodestra in generale, dobbiamo far presente che in 5 anni di amministrazione e governo della città da parte della giunta Coletta, non una sola opera pubblica è stata realizzata a Latina Scalo".

"Proprio in queste ore moltissimi cittadini ci segnalano la chiusura del parcheggio multipiano della stazione ferroviaria, creando un disagio irreversibile per i tanti pendolari che vivono la zona ferroviaria. I cittadini di Latina Scalo sanno benissimo tutto ciò che le amministrazioni di centrodestra hanno fatto per quel territorio. In sintesi, per rinfrescare la memoria a qualche polemista maldestro, riassumiamo e citiamo senza la pretesa di essere esaustivi, la realizzazione del parco Don Vincenzo Faustinella, al realizzazione della stessa Piazza dell'Ambrosia, il rifacimento di molte strade con relativa messa in sicurezza, la creazione di diverse aree parcheggio e potremmo proseguire ancora. Siamo certi che Vincenzo Zaccheo saprà riprendere una progettualità per Latina Scalo che c'era e che è stata dimenticata. Ciò non potrà che migliorare la vita dei residenti e scacciare quel senso di abbandono che abbiamo provato in questi ultimi anni".