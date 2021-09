I consiglieri Roberto Boi e Francesca Renzi dicono addio alla Lega e lasciano il partito. La notizia - ormai nell'aria da mesi e confermata dai diretti interessati nei giorni scorsi - è stata ufficializzata questa mattina in apertura del Consiglio comunale, con una dichiarazione di Boi di adesione al gruppo misto. Un intervento nel quale sono stati attaccati - seppur indirettamente - i vertici provinciali e regionali del partito per le ingerenze subite. "Andiamo via - ha detto Boi - perché non possiamo continuare a subire capetti e ducetti. In bocca al lupo a quella piccola parte del gruppo che ancora ci crede, per esperienza politica maturata purtroppo la chiave di lettura mi è stata ben chiara fin dall'inizio, abbiamo continuato perché la speranza è l'ultima a morire. Ora però usciamo dalla Lega e aderiamo al gruppo misto". La Lega, che alle elezioni amministrative del 2018 ha ricevuto il 14% dei voti (primo partito per preferenze), resta dunque senza consiglieri comunali e spetterà al nuovo coordinatore cittadino Salvatore Lax - nominato meno di due settimane fa - ricostruire un partito oggi in difficoltà. Ai consiglieri Boi e Renzi invece è arrivata la solidarietà di Vincenzo Giovannini. che ha tracciato una parallelismo tra questa rottura e il suo addio dal Pd. "Faccio loro in bocca al lupo per la nuova avventura, li capisco perché anche io nei mesi scorsi ho fatto una scelta simile lasciando un partito dopo tanti anni perché i capi e capetti non ci permettavano di fare la politica che avremmo voluto".