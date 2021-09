Il Consiglio comunale di Aprilia conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Fabio Ricci, chirurgo senologo e direttore clinico della Breast Unit. Oggi pomeriggio l'assise cittadina si è riunita in occasione della cerimonia ufficiale per il conferimento, insieme ai capigruppo del consiglio comunale che ha approvato all'unanimità il provvedimento nel giugno scorso, erano presenti il sindaco Antonio Terra, il sindaco di Latina Damiano Coletta, l'assessore alla sanità del comune di Sermoneta Sonia Pecoriglia, la direttrice del Uoc della Asl di Latina, la dottoressa Laide Romagnoli, il direttore sanitario della Asl di Aprilia Belardino Rossi, la presidente dell'associazione Andos Aprilia Resy Langiano e l'assessore alle Politiche Sociali, Francesca Barbaliscia. Significative le parole pronunciate dal sindaco di Aprilia Antonio Terra a voler rendere la profonda umanità e sensibilità del dottor Ricci. "Il professor Ricci ha speso la sua vita per lottare contro un nemico collettivo. Un nemico infimo, che colpisce le donne, lo fa nell'ombra e a volte, quando esce allo scoperto, ha già fatto molti danni. Contro questo nemico, il professor Ricci ha speso i suoi anni di formazione e poi la sua carriera lavorativa. Ma il suo non è solo un lavoro. Lo si capisce - ha detto il sindaco Terra - dal racconto di tutte le donne che il prof. Ricci ha aiutato, ma anche dalla sua presenza costante per diffondere una cultura della prevenzione capace di ridurre la mortalità del carcinoma mammario. Lo si capisce dalla rilevanza della "sua" Breast Unit, grazie alla quale la lotta al tumore al seno ha assunto nel nostro territorio un'efficacia importante e spesso inconsueta, capace di donare speranza alle tante donne colpite da questo male. Insomma, il professor Fabio Ricci non si è limitato in questi anni a fare il bene. Ma lo ha saputo fare bene. E così, negli ultimi anni, il Comune ha ricevuto tantissime richieste, da parte di tantissime cittadine apriliane curate dal professor Ricci e delle loro famiglie – oggi rappresentate qui dall'Andos – perché fosse riconosciuto anche formalmente il legame del senologo con questo territorio. Un territorio che lui ha saputo curare e di cui ha saputo prendersi cura. Ecco, oggi siamo qui per sancire questo legame, che è anche un grande grazie che la città di Aprilia gli rivolgi e ai suoi collaboratori, per quello che hanno saputo fare, per quello che continuano a fare e per quello che di certo sapranno fare negli anni a venire". Ancor più significativa e toccante la testimonianza di una paziente del dottor Ricci che sta affrontando la sua battaglia contro quel nemico oscuro che è il cancro al seno. «Solo ad Aprilia – commenta il dottor Fabio Ricci ringraziando i presenti – curiamo ogni anno 350 donne, con 30 nuovi casi registrati nei mesi del lockdown. La Breast Unit è lo strumento per garantire cure mirate ed efficaci, con un 20% di probabilità in più di sopravvivenza per le pazienti, ottimizzando la spesa. Adottare questo strumento è un dovere etico e morale».