Fabio Di Leonardo lascia il ruolo di consigliere comunale. L'esponente di Forum per Aprilia di professione architetto, eletto per la prima volta nel 2013 e poi confermato in aula nel 2018, ha protocollato la lettera di dimissioni per un passaggio di consegne con Francesco Grasso (primo dei non eletti) già previsto e concordato con il movimento. Una scelta dettata da motivi personali (da pochi giorni è diventato papà) e lavorativi, un mix di impegni che nell'ultimo periodo gli impedivano di seguire la vita politica come avrebbe voluto. «Negli ultimi periodi per lavoro - ha spiegato Di Leonardo - sono stato molto spesso fuori Aprilia, riuscire dunque a conciliare tutto e seguire per bene la vita amministrativa stava diventando difficile e ho preso questa decisione in accordo con il sindaco e il gruppo». Di Leonardo dunque si prenderà una pausa ma traccia un bilancio più che positivo degli 8 anni da consiglieri. «E' stata un'esperienza estremamente positiva - continua - soprattutto dal punto di vista procedurale, perché ti permette di comprendere alcuni meccanismi amministrativi che spesso un cittadino non riesce a cogliere dall'esterno. Inoltre in questi anni sono riuscito a stringere un buon rapporto con i colleghi di maggioranza ed anche con membri dell'opposizione». Ora il Consiglio dovrà procedere alla surroga, probabilmente nella seduta del 21 settembre, con Francesco Grasso (figlio di Rosario, ex consigliere dei Ds negli anni ‘90) che prenderà il suo posto.

E anche Forum per Aprilia ha voluto commentare l'avvincendamento imminente. «La nostra grande famiglia vuole anzitutto ringraziareFabio Di Leonardo per il lavoro svolto in Consiglio Comunale, fianco a fianco con il gruppo consiliare ed il direttivo. Abbiamo condiviso tante battaglie negli anni e tante ancora ne condurremo insieme, anche con ruoli diversi. Fabio è e rimane un uomo, un professionista, un compagno di viaggio del gruppo ed al quale continueremo a far riferimento. Allo stesso modo facciamo un grande in bocca al lupo al neo Consigliere Comunale, Francesco Grasso, da tanti anni e che oggi raggiunge un traguardo meritato, che onorerà, siamo certi, nel migliore dei modi, con lo sguardo sempre attento ai bisogni dei nostri concittadini, come ha sempre fatto anche fuori dall'assise comunale. Continuiamo a crescere come gruppo, di questo siamo fieri e consci che sì, di lavoro ce n'è ancora molto da fare, ma in questi anni abbiamo saputo aggregare forze giovani, dell'associazionismo, professionisti che hanno colto nel nostro operato un riferimento per la crescita di questa Città. Il direttivo, che è in fase di rinnovo, sarà ricco di queste energie che ci proiettano fiduciosi al futuro».