Il ministro Andrea Orlando e l'assessore regionale Alessio D'Amato scendono a Latina, per incontrare il sindaco Damiano Coletta e gli elettori, in vista della prossima tornata elettorale.

Domani, il sindaco incontrerà al circolo cittadino Sante Palumbo di Piazza del Popolo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. L'evento è pubblico, si terrà dalle ore 18:00, con ingresso su prenotazione (richiesto green pass e mascherina). Anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando sarà a Latina, domani pomeriggio, per sostenere la candidatura a sindaco di Damiano Coletta. A partire dalle 17 in Piazza del Quadrato si terrà un incontro pubblico che verterà principalmente sui temi dell'occupazione e delle politiche sociali.

"La visita del ministro Orlando ci onora ed è un segnale importante di attenzione verso la città in questo delicato momento – afferma il sindaco e candidato Damiano Coletta – È una presenza che in qualità di sindaco ho richiesto anche in conseguenza di alcune situazioni che stanno mettendo a rischio la garanzia dei posti di lavoro in un momento così difficile del nostro Paese. Sarà anche un'occasione per parlare delle tante prospettive di sviluppo che si stanno creando nel nostro territorio, in virtù delle importanti risorse che arriveranno dal PNRR e per le quali Latina e questa amministrazione si sono già attivate".

Intanto, oggi pomeriggio, alle 18.45, Coletta incontrerà i residenti di Latina Scalo, nel Parco Faustinella. "Parleremo di quanto abbiamo fatto in questi 5 anni ma soprattutto di come sarà il nostro secondo tempo #PerLatina".