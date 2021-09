Il rush finale è dietro l'angolo e la prossima sarà la settimana dei big in campo, in particolare per gli schieramenti che hanno una chiara connotazione politica.

Il centrosinistra

La coalizione che sostiene il candidato sindaco Damiano Coletta sta mettendo sul campo i nomi migliori a disposizione. Dopo Nicola Zingaretti la scorsa settimana, domani alle 17 a piazza del Quadrato arriverà a Latina il ministro del Lavoro Andrea Orlando. La coalizione formata da Latina Bene Comune e Partito democratico sente sempre più vicino l'obiettivo minimo di questa tornata elettorale, ossia il ballottaggio. Un risultato non semplice, considerando che il centrodestra si presenta unito e raramente, quando tutti i partiti di quello schieramento stanno insieme, è stato concesso qualcosa agli avversari. Ma a sinistra stavolta ci credono e, rispetto al 2016, questo sarebbe un risultato pienamen te ascrivibile all'area politica dem. Per questo il Pd sta mettendo in campo i suoi big e per la fine della campagna si punta ad avere la presenza anche di Enrico Letta. Sempre nel centrosinistra, Europa Verde ha portato ieri a Latina Angelo Bonelli.

Il Centrodestra

La coalizione a sostegno di Vincenzo Zaccheo punta in particolare sul risultato delle liste e tra chi spera in un risultato molto positivo c'è la Lega, che appunto ha preparato una serie di appuntamenti coi big nazionali del partito e del Governo. Solo la prossima settimana transiteranno a Latina il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (martedì 21 settembre) e il sottosegretario alla Pubblica istruzione Rossano Sasso (mercoledì 22 settembre). In settimana dovrebbe arrivare anche Alessando Morelli, viceministro delle Infrastrutture nel Governo Draghi. Il clou per la Lega, però, è fissato il 30 settembre, quando in città tornerà il leader nazionale Matteo Salvini.

Movimento 5 Stelle

Giovedì 23 settembre il Movimento 5 Stelle e il suo candidato sindaco Gianluca Bono hanno cerchiato in rosso la data: arriverà a Latina l'ex premier e oggi leader pentastellato, Giuseppe Conte. L'appuntamento è a partire dalle ore 12 al Parco Falcone e Borsellino. Poi Conte girerà per la città visitando alcuni luoghi chiave legati alle proposte di campagna elettorale del Movimento. I grillini in questi gironi accoglierano anche la sottosegretaria Ilaria Fontana . L'appuntamento è per domani alle 19.