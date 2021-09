La Lega di Aprilia riparte e dopo l'addio dei consiglieri Roberto Boi e Francesca Renzi costituisce un nuovo direttivo con l'obiettivo di rinnovare la proposta politica. Giovedì sera, proprio nel giorno dell'addio ufficiale dei consiglieri al partito, si è svolta la riunione guidata dal coordinatore Salvatore Lax al termine del quale è stato nominato il direttivo che sarà composta da: Giovani Raffa (vice coordinatore), Giuseppe Pinna, Francesca Maida, Gloria Nicolò, Riccardo Pintus, Marco Baffoni, Federico Pasqualotto, Tommaso Pinna e Christian Catozzi. «Saremo animati dal motto: la squadra unita vince e trasportati dall'entusiasmo di un vero rinnovamento locale. Sono infatti innumerevoli - scrive la Lega - le manifestazioni di stima e le richieste di avvicinamento che ci sono arrivate. E in una squadra ancora in crescita, che non teme pettegolezzi politici da bar, l'imperativo è crescere e dare risposte al territorio» . L'assenza di una rappresentanza in Consiglio comunale a lungo andare potrebbe rivelarsi un problema per la Lega, ma il coordinatore cittadino è convinto che l'azione politica sul territorio potrà essere incisiva anche senza consiglieri. «Il consiglio direttivo a differenza del passato - spiega Lax - è composto da persone che rappresentano i giovani e i veterani, persone che vivono in centro e persone delle trascurate periferie. Tutto per colmare quel grande senso di abbandono che la cittadinanza apriliana sta vivendo in questo delicato periodo storico. Infatti, come hanno più volte dimostrato gli amici del M5S non serve avere persone in Consiglio comunale per poter lavorare bene, ma serve aver voglia di studiare gli atti per contrastare efficacemente quelle decisioni che palesano non il bene pubblico ma l'interesse dei pochi».