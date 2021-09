Bilancio di previsione non approvato, rendiconto 2020 approvato con il sospetto di gravi irregolarità (dal numero legale che la minoranza ritiene essere saltato e non verificato al momento del voto, all'approvazione del documento con sette consiglieri a favore e un assessore esterno, nonché vice sindaco che ha affermato di poter votare, ai tempi di convocazione che l'opposizione ritiene non rispettino il regolamento) tanto che il Prefetto nel rinnovare l'ultimatum ha intimato di provvedere a rifare la votazione per superare tali irregolarità.

Ieri la Prefettura di Roma ha comunicato al segretario comunale la sospensione del Consiglio comunale in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica e la nomina del commissario prefettizio che da oggi guiderà il Comune di Artena fino al prossimo voto.

Si chiude quindi un periodo difficile per l'amministrazione già in difficoltà dopo gli arresti e il rinvio a giudizio del sindaco, assessori, dirigenti dipendenti comunali per una inchiesta partita proprio dalla ex responsabile del Settore finanziario che ha denunciato pressioni inaccettabili perché non voleva firmare un bilancio in pareggio ritenendolo, al contrario, quanto meno da pre dissesto.