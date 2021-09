Francesco Grasso entra ufficialmente in Consiglio comunale. Il 32enne esponente di Forum di Aprilia, primo dei non eletti alle elezioni amministrative del 2018, prende il posto di Fabio Di Leonardo che si è dimesso pochi giorni fa. La surroga e l'insediamento del nuovo consigliere si è svolta oggi nel corso dell'assise cittadina: emozionato ma determinato Grasso nel suo discorso d'insediamento ha voluto ricordare l'impegno politico di famiglia partito da suo padre Rosario (presente in aula) che fu consigliere comunale del Pds-Ds nella giunta Cosmi tra il 1995 e il 1999.

"Per me è un'emozione partecipare al Consiglio, perché quando avevo 6 anni - ricorda Francesco Grasso - ho avuto l'onore di avere mio padre nella stessa assise e mi ricordo che tante volte da bambino assistevo all'assemblea: ascoltavo pur capendo pochissimo però ero già appassionato della politica, quella passione che mi ha trasmesso mio padre. E sono contento di portare avanti l'educazione e i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia. Ringrazio Fabio Di Leonardo, un professionista e una grande persona che ha saputo rappresentare al meglio i cittadini, la mia lista Forum per Aprilia dove mi sono fatto le ossa e grazie alla quale ho preso 200 voti e il sindaco Terra che riesce da 10 anni ad amministrare una città non facilissima da governare e perciò merita tanta stima. Il mio impegno sarà quello di portare una voce in più in Consiglio, sarò il consigliere non solo delle 200 persone che mi hanno votato ma di tutti i cittadini. Una della mia priorità sarà quella di rivolgere l'attenzione ai giovani, che sono il motore che mi ha permesso di arrivare fino a qui: sono pronto a rappresentarli perché amo Aprilia e l'ho vista crescere. Un altro impegno sarà verso il mio quartiere (la zona Toscanini) tanti anni fa disagiato, che però il Comune ha saputo valorizzare e far crescere. Oggi abbiamo una piazza bellissima, piazza della Comunità Europea, dove i giovani possono giocare e quest'estate c'è stato anche il Cinema sotto le Stelle. Ci sono chiaramente ancora problemi da risolvere ma il mio impegno sarà indirizzato anche a questo".