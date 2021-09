Bagno di folla al quartiere San Valentino di Cisterna per Matteo Salvini venuto a sostenere il candidato sindaco Pierlugi Di Cori e la sua squadra. "Quanta gente che c'è qui questa sera - ha detto Salvini in apertura poi continuando con una battuta a candidato sindaco - Pier Luigi con tutte queste persone se non diventi sindaco non torno più a Cisterna". E proprio la scelta di visitare nell'ultimo sabato utile prima del voto in un piccolo centro è stato un aspetto sottolineato dal leader del Carroccio: "Mi hanno chiesto, visto che tutti i politici sono impegnati nei comizi delle grandi città, perché io ho scelto di venire qui. Sono orgoglioso di essere a Cisterna perché è qui con voi, tra la che si fa la politica, il tipo di politica che vuole fare la Lega. Vedete prima il candidato Di Cori ha parlato delle case popolari. Chi sceglie la Lega, può essere sicuro di una cosa: se ci sarà una casa da dare, verrà data prima ad un italiano"

La coalizione comprende Lega, Cambiamo!, Partito Liberale Europeo, Prima Cisterna, Cisterna e Basta.