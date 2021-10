ORE 12 - 3 ottobre 2021 Affluenza pari al 19,82% nel territorio di Norma. Dato in calo rispetto al 2016, quando alla stessa ora del primo giorno di elezioni si registrava il 24,05%. Una diminuzione probabilmente dettata anche dalle misure anti assembramento.

Quest'ultimo, che ha guidato il Comune per due mandati fino al 2004, alla passata tornata elettorale ha perso le primarie contro il sindaco uscente. In tutto oltre ai tre aspiranti sindaco, 36 candidati consiglieri.

Una corsa a tre per il Comune di Norma con tre liste civiche. Il sindaco uscente Gianfranco Tessitori conferma di fatto la sua squadra di governo con "Norma Protagonista - Democratici per Norma".

