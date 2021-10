Ancora un faccia a faccia in queste elezioni comunali in provincia di Latina. Anche a Roccasecca dei Volsci, come accade a Priverno, la corsa alle elezioni vedrà due soli candidati sindaco.

Anche in questo caso c'è il primo cittadino uscente, Barbara Petroni con Vivere la Rocca, mentre dall'altra c'è Massimo Mattoni con Roccasecca Domani.

ORE 12 - 3 ottobre 2021

Affluenza pari al 16,97% nel territorio di Castelforte. Dato in calo rispetto al 2016, quando alla stessa ora del primo giorno di elezioni si registrava il 30,45%. Una diminuzione probabilmente dettata anche dalle misure anti assembramento.