La prima giornata di voto ha confermato una sensazione che si aveva durante i giorni della campagna elettorale per le comunali: i cittadini erano completamente disinteressati all'appuntamento. E i numeri dell'affluenza stanno lì a dimostrarlo: poco meno del 50% degli aventi diritto ha votato nei 12 comuni della provincia.

A Latina città l'asticella dell'affluenza si è fermata al 46,06% (nel 2016 era al 70,60% ma si votava in un solo giorno). Ma in generale i numeri sono bassi ovunque. Anche in un paese come Roccasecca dei Volsci, che cinque anni fa fece registrare il 90% di affluenza, ieri il dato s'è fermato al 66%. E così va dappertutto. A Sezze, dove ci sono stati scandali che hanno travolto la precedente amministrazione, l'affluenza è simile a Latina: 46%.

Cosa comporterà per i risultati una affluenza così bassa? Intanto bisogna aspettare le 15 di oggi e ci sono 8 ore ancora per votare, dunque altre migliaia di elettori si aggiungeranno al conteggio. Una affluenza bassa, di solito, favorisce chi governa, non chi vuole cambiare. In realtà è comunque difficile comprendere il dato assegnando un vantaggio a questo o quel candidato. Di certo il messaggio alla politica è chiaro: un diffuso disinteresse.