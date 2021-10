SCRUTINIO IN DIRETTA

Sezioni: 13 su 13 -SINDACO ELETTO

Anna Maria Bilancia: 60,15% (4.858 voti) - SINDACO

Ernesto Desideri: 39,85% (3.218 voti)

ORE 17.48

Il sindaco uscente Anna Maria Bilancia, stacca il suo avversario di oltre 30 punti percentuali. Arrivano i primi risultati delle elezioni amministrative a Priverno: soltanto con lo spoglio di una sola sezione su 13, Bilancia porta a casa il 68,56% delle preferenze, mentre Ernesto Desideri il 31,44%.

ORE 18.45

Lo spoglio ora interessa sei sezioni, ma il rapporto non cambia: Anna Maria Bilancia resta in testa, con il 60,86% delle preferenze, contro le 39,14% di Desideri.

ORE 19.45

Altre tre sezioni scrutinate, ma il rapporto non cambia: Bilancia resta fissa al 60% circa delle preferenze, mentre Desideri al 39%. Mancano quattro sezioni, ma il distacco è di oltre 1.000 voti.

ORE 20.29

Dodici sezioni su tredici. Ne manca solo una, e ormai è chiaro: Anna Maria Bilancia, con il 59,96%, è nuovamente sindaco di Priverno. Desideri ottiene il 40,04% delle preferenze.

ORE 22.49

Rivince Anna Maria Bilancia a Priverno e rispetto al 2016 lo fa in maniera netta mettendo un solco di ben oltre mille voti tra lei e il suo competitor. Ernesto Desideri e Agenda per Priverno si fermano poco oltre quota 3 mila; la Bilancia e Ancora per Priverno volano a sfiorare i 5000 per una percentuale attorno al 60% che la dice lunga su come Priverno abbia espresso un giudizio perentorio, forte anche di un'affluenza al voto superiore al trend provinciale con 8266 degli 11509 aventi diritto che si sono recate alle urne per esprimere il proprio parere. Si attende il dato ufficiale dell'ultima sezione.

ORE 23.38

Arrivano anche i risultati dell'ultima sezione, che confermano la vittoria di Anna Maria Bilancia, nuovamente sindaco di Priverno con il 60,15% delle preferenze.

