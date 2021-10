Ore 23.15 Torna in testa, Lidano Lucidi, con le ultime due sezioni (per un totale di 10). Il candidato supera l'ex sindaco e si attesta al 34,69%, contro il 31,64% di Di Raimo. Di Palma è al 23,38%, Palombi al 9,29%

ORE 21.56 Altre quattro sezioni (per un totale di 8) confermano il nuovo trend: Di Raimo è in testa con il 32,30% delle preferenze, seguito da Lucidi al 30,05%. Subito dopo Di Palma 27,34$ e Palombi al 10,32%.

LO SCRUTINIO IN DIRETTA Sezioni: 12/22 Lidano Lucidi: 36,09% (2.101 voti) Sergio Di Raimo : 32,81% (1.910 voti) Serafino Di Palma: 22,31% (1.299 voti) Rita Palombi: 8,79% (512 voti)

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli